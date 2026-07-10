Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第174回
冷蔵庫に黒ラベルを入れて優勝しましょう。今なら24本入りが1本183円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 13時40分更新
サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml缶 24本
通常価格5415円→4392円（19％オフ）
サッポロ派の方は、黒ラベルを箱買いするチャンスです。350ml缶24本入りが通常価格5415円から19％オフの4392円で、1023円引き。1本あたり183円でストックできます。
黒ラベルは、麦のうまみと爽やかな後味のバランス、白くクリーミーな泡が特徴の生ビール。アルコール分は5％で、味や香りの鮮度を守るフレッシュキープ製法を採用。しっかりした飲み応えがありながら、軽やかな後味が特徴です。
晩酌はもちろん、週末用、来客用に数本ずつ冷やしておきたい人にもぴったり。重たいケースを玄関まで届けてもらえるので、買い物の負担も減らせます。箱が家飲みのQOLを上げてくれます。
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