冷蔵庫に黒ラベルを入れて優勝しましょう。今なら24本入りが1本183円【Amazonプライムデー2026】

サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml缶 24本

通常価格5415円→4392円（19％オフ）

サッポロ派の方は、黒ラベルを箱買いするチャンスです。350ml缶24本入りが通常価格5415円から19％オフの4392円で、1023円引き。1本あたり183円でストックできます。

黒ラベルは、麦のうまみと爽やかな後味のバランス、白くクリーミーな泡が特徴の生ビール。アルコール分は5％で、味や香りの鮮度を守るフレッシュキープ製法を採用。しっかりした飲み応えがありながら、軽やかな後味が特徴です。

晩酌はもちろん、週末用、来客用に数本ずつ冷やしておきたい人にもぴったり。重たいケースを玄関まで届けてもらえるので、買い物の負担も減らせます。箱が家飲みのQOLを上げてくれます。