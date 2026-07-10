ファンは箱買い推奨。キリン 世界のKitchenから ソルティライチが1本89円【Amazonプライムデー2026】

キリン 世界のKitchenから ソルティライチ

通常価格2793円→2136円（24％オフ）

暑い日の水分補給用にぜひともオススメしたいのが、キリン 世界のKitchenからのソルティライチ。今なら通常価格2793円から24％オフの2136円で、657円引き。500ml入り24本を、1本あたり89円でストックできます。

ぶどう、グレープフルーツ、ライチの果汁に沖縄県産の塩を加えた、やさしい甘さとすっきりした後味が特徴。果汁10％で、100mlあたりのエネルギーは34kcal、食塩相当量は0.11gです。

スポーツドリンクとは少し違う、果実感のある味わいで水分補給したい人にぴったり。通勤や外回り、部活の後に持たせる飲み物としても便利です。「世界のKitchenから」シリーズのなかでも人気の1本。飲んだことない人はこの機会にぜひ！