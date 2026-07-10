Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第173回
ファンは箱買い推奨。キリン 世界のKitchenから ソルティライチが1本89円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 13時35分更新
キリン 世界のKitchenから ソルティライチ
通常価格2793円→2136円（24％オフ）
暑い日の水分補給用にぜひともオススメしたいのが、キリン 世界のKitchenからのソルティライチ。今なら通常価格2793円から24％オフの2136円で、657円引き。500ml入り24本を、1本あたり89円でストックできます。
ぶどう、グレープフルーツ、ライチの果汁に沖縄県産の塩を加えた、やさしい甘さとすっきりした後味が特徴。果汁10％で、100mlあたりのエネルギーは34kcal、食塩相当量は0.11gです。
スポーツドリンクとは少し違う、果実感のある味わいで水分補給したい人にぴったり。通勤や外回り、部活の後に持たせる飲み物としても便利です。「世界のKitchenから」シリーズのなかでも人気の1本。飲んだことない人はこの機会にぜひ！
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