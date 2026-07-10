Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第172回
「とりあえずハイボール！」が無限にできる トリスウイスキー4Lが3780円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 13時30分更新
サントリー トリスウイスキー 4000ml
通常価格4579円→3780円（17％オフ）
ハイボール派にオススメのトリスウイスキー大容量ボトルがセール中。通常価格4579円から17％オフの3780円で、799円引きです。
やさしく甘い香りと、丸みのあるなめらかな味わいが特徴のウイスキー。アルコール分は37％で、バランスの取れた飲み口はやっぱり炭酸で割るハイボールがオススメ。4Lペットボトルは重いので、別途ディスペンサーを用意するのがオススメです。
気軽に飲める晩酌用のウイスキーを探している人にオススメ。もとが大容量だからって1杯あたりの分量まで増えてしまわないようお気をつけて。
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