「とりあえずハイボール！」が無限にできる　トリスウイスキー4Lが3780円【Amazonプライムデー2026】

サントリー トリスウイスキー 4000ml

通常価格4579円→3780円（17％オフ）

ハイボール派にオススメのトリスウイスキー大容量ボトルがセール中。通常価格4579円から17％オフの3780円で、799円引きです。

やさしく甘い香りと、丸みのあるなめらかな味わいが特徴のウイスキー。アルコール分は37％で、バランスの取れた飲み口はやっぱり炭酸で割るハイボールがオススメ。4Lペットボトルは重いので、別途ディスペンサーを用意するのがオススメです。

気軽に飲める晩酌用のウイスキーを探している人にオススメ。もとが大容量だからって1杯あたりの分量まで増えてしまわないようお気をつけて。