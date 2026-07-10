「今日はパスタがある」の安心を常備。マ・マー早ゆで3分が45％オフ【Amazonプライムデー2026】

マ・マー 早ゆで3分 なめらかもっちりスパゲティ 1.6mm 500g×4袋

通常価格2160円→1196円（45％オフ）

忙しい日、サッとゆでられるパスタが欲しい方。マ・マー早ゆで3分が通常価格2160円から45％オフの1196円で、964円引き。500g入りが4袋、合計約20人前が1袋あたり299円の計算です。

独自のFineFast製法により、1.6mmの麺をわずか3分でゆでられながら、もっちりしたアルデンテ食感を楽しめるという一品。100gずつ結束されているため計量の必要がなく、ミートソースから和風ソースまで幅広く合わせやすい太さ。袋はチャック付きで、開封後も保存しやすくなっています。

帰宅後に家族分の夕食を急ぎで作ったり、休日の昼食を簡単に済ませたいときにオススメ。冷凍やレトルトのパスタソースを常備しておけば、「今日はパスタがある」という安心感が作れます。