Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第171回
「今日はパスタがある」の安心を常備。マ・マー早ゆで3分が45％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 13時25分更新
マ・マー 早ゆで3分 なめらかもっちりスパゲティ 1.6mm 500g×4袋
通常価格2160円→1196円（45％オフ）
忙しい日、サッとゆでられるパスタが欲しい方。マ・マー早ゆで3分が通常価格2160円から45％オフの1196円で、964円引き。500g入りが4袋、合計約20人前が1袋あたり299円の計算です。
独自のFineFast製法により、1.6mmの麺をわずか3分でゆでられながら、もっちりしたアルデンテ食感を楽しめるという一品。100gずつ結束されているため計量の必要がなく、ミートソースから和風ソースまで幅広く合わせやすい太さ。袋はチャック付きで、開封後も保存しやすくなっています。
帰宅後に家族分の夕食を急ぎで作ったり、休日の昼食を簡単に済ませたいときにオススメ。冷凍やレトルトのパスタソースを常備しておけば、「今日はパスタがある」という安心感が作れます。
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