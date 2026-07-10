Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第170回
コーヒー1杯21円。ネスカフェ ゴールドブレンド95杯分が17％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 13時20分更新
ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め 95g×2本(95杯分)
通常価格2385円→1986円（17％オフ）
普通のインスタントコーヒーをお探しの皆さん、今ならネスカフェ ゴールドブレンドがお買い得。通常価格2385円から17％オフの1986円で、399円引き。約95杯分をまとめて補充できます。
微粉砕した焙煎コーヒー豆を包み込む独自の「挽き豆包み製法」により、上質な香りとコーヒーらしいしっかりした味わい、雑味の少ない後味を楽しめるのがゴールドブレンドの特徴。ブラックだけでなく、カフェラテにするのもありです。
仕事中に何杯もコーヒーを飲む人にもぴったり。ドリップする余裕はなくても、香りのいい一杯がすぐ作れると気分はかなり違います。変わり種ですがコーヒーゼリーやティラミスなどお菓子作りに使う手もあって、そっちはそっちで面白いですよ。
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