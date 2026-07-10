コーヒー1杯21円。ネスカフェ ゴールドブレンド95杯分が17％オフ【Amazonプライムデー2026】

ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め 95g×2本(95杯分)

通常価格2385円→1986円（17％オフ）

普通のインスタントコーヒーをお探しの皆さん、今ならネスカフェ ゴールドブレンドがお買い得。通常価格2385円から17％オフの1986円で、399円引き。約95杯分をまとめて補充できます。

微粉砕した焙煎コーヒー豆を包み込む独自の「挽き豆包み製法」により、上質な香りとコーヒーらしいしっかりした味わい、雑味の少ない後味を楽しめるのがゴールドブレンドの特徴。ブラックだけでなく、カフェラテにするのもありです。

仕事中に何杯もコーヒーを飲む人にもぴったり。ドリップする余裕はなくても、香りのいい一杯がすぐ作れると気分はかなり違います。変わり種ですがコーヒーゼリーやティラミスなどお菓子作りに使う手もあって、そっちはそっちで面白いですよ。