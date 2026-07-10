Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第169回
コンビニコーヒー買えなくなる。UCCのドリップコーヒーが1杯約30円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 13時15分更新
UCC(ユーシーシー) 職人の珈琲
通常価格3461円→2999円（13％オフ）
毎日コーヒーを飲む人にオススメの、100杯入りドリップコーヒーがセール中。通常価格3461円から13％オフの2999円で、1杯あたり約30円です。
コーヒーの実をそのまま天日乾燥させるナチュラル精選豆を50％以上使用した、あまい香りのリッチブレンド。生豆の生産国はベトナム、ブラジルなどで、香りとコクを引き出すため、目的別に焙煎した豆を組み合わせています。
インスタントじゃ物足りないけど、フィルターを出して煎れるのは面倒という方にぴったり。100杯あれば職場の“置きコーヒー”としても使いやすく、来客時にも困りません。100杯といっても意外とすぐなくなってしまうものですしね。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第175回
デジタルおやつじゃないよ、たんぱく質だよ。プロテインバー12本が1本約113円【Amazonプライムデー2026】
-
第174回
デジタル冷蔵庫に黒ラベルを入れて優勝しましょう。今なら24本入りが1本183円【Amazonプライムデー2026】
-
第173回
デジタルファンは箱買い推奨。キリン 世界のKitchenから ソルティライチが1本89円【Amazonプライムデー2026】
-
第172回
デジタル「とりあえずハイボール！」が無限にできる トリスウイスキー4Lが3780円【Amazonプライムデー2026】
-
第171回
デジタル「今日はパスタがある」の安心を常備。マ・マー早ゆで3分が45％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第170回
デジタルコーヒー1杯21円。ネスカフェ ゴールドブレンド95杯分が17％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第168回
デジタル冷凍庫空けといて！ 松屋の牛めしが1食216円【Amazonプライムデー2026】
-
第167回
デジタル夏が来る前に箱買いしたい 伊藤園の麦茶600mlが1本約73円【Amazonプライムデー2026】
-
第166回
デジタル90日分の朝ごはんまとめ買い 糖質オフのフルグラ4.5kgが15％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第165回
デジタル15本あってもすぐ消えそう… Amazonの強炭酸水が1本約103円【Amazonプライムデー2026】
- この連載の一覧へ