コンビニコーヒー買えなくなる。UCCのドリップコーヒーが1杯約30円【Amazonプライムデー2026】

UCC(ユーシーシー) 職人の珈琲

通常価格3461円→2999円（13％オフ）

毎日コーヒーを飲む人にオススメの、100杯入りドリップコーヒーがセール中。通常価格3461円から13％オフの2999円で、1杯あたり約30円です。

コーヒーの実をそのまま天日乾燥させるナチュラル精選豆を50％以上使用した、あまい香りのリッチブレンド。生豆の生産国はベトナム、ブラジルなどで、香りとコクを引き出すため、目的別に焙煎した豆を組み合わせています。

インスタントじゃ物足りないけど、フィルターを出して煎れるのは面倒という方にぴったり。100杯あれば職場の“置きコーヒー”としても使いやすく、来客時にも困りません。100杯といっても意外とすぐなくなってしまうものですしね。