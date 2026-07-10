冷凍庫空けといて！ 松屋の牛めしが1食216円【Amazonプライムデー2026】

【松屋】松屋No1 牛めしの具（プレミアム仕様） (1食 (x 30))［冷凍食品］

通常価格8980円→6480円（28％オフ）

忙しい日の救世主、松屋の冷凍牛丼が恒例のセールです。通常価格8980円から28％オフの6480円で、2500円引き。1食あたり216円です。

牛肉と玉ねぎを特製のタレで煮込んだ、松屋の牛めしを自宅で楽しめる冷凍食品。1食ずつ個包装されており、食べるときは温めてご飯にのせるだけ。うどんの具やお弁当のおかずにも使えるので、冷凍庫に入っていると献立に困った日にも助かります。

一人暮らしはもちろん、家族が別々の時間に食べる日のために、すぐ用意できるおかずを確保したいというときにもぴったり。「今日はもう作れない」という日の逃げ道を30回分確保可能です。