Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第167回
夏が来る前に箱買いしたい 伊藤園の麦茶600mlが1本約73円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 13時05分更新
伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 600ml×24本
通常価格2100円→1762円（16％オフ）
夏が来る前に箱買いしておきたいのが伊藤園のミネラル麦茶。今なら24本入りで通常価格2100円から16％オフの1762円、1本あたり約73円です。
香ばしい大麦の味わいを楽しめる、600mlのたっぷりサイズ。カフェインとカロリー、糖類はいずれもゼロで、1本あたりマグネシウム3mgやカリウム72mgなどを含みます。
特に家族で麦茶をよく飲む家ににぴったり。常温で保管し、飲む分だけ冷蔵庫へ補充できるのも便利です。外遊びのとき、とりあえず箱で持っておけば1本持ち出せるという安心感は大きいです。
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