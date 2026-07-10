夏が来る前に箱買いしたい　伊藤園の麦茶600mlが1本約73円【Amazonプライムデー2026】

伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 600ml×24本

通常価格2100円→1762円（16％オフ）

夏が来る前に箱買いしておきたいのが伊藤園のミネラル麦茶。今なら24本入りで通常価格2100円から16％オフの1762円、1本あたり約73円です。

香ばしい大麦の味わいを楽しめる、600mlのたっぷりサイズ。カフェインとカロリー、糖類はいずれもゼロで、1本あたりマグネシウム3mgやカリウム72mgなどを含みます。

特に家族で麦茶をよく飲む家ににぴったり。常温で保管し、飲む分だけ冷蔵庫へ補充できるのも便利です。外遊びのとき、とりあえず箱で持っておけば1本持ち出せるという安心感は大きいです。