90日分の朝ごはんまとめ買い　糖質オフのフルグラ4.5kgが15％オフ【Amazonプライムデー2026】

by Amazon カルビー フルグラ 糖質オフ 【フルグラ比30%オフ】750g×6袋

通常価格6800円→5780円（15％オフ）

Amazonフルグラがお買い得。通常価格6800円から15％オフの5780円で、1020円引き。750g入りが6袋、合計4.5kgの大容量セットです。

通常のフルグラと比べて糖質を30％抑え、1食50gあたりの糖質量は18.1g。豆乳を使ったグラノーラ生地にナッツやドライフルーツを合わせ、甘さ控えめながら食感の変化も楽しめます。食物繊維と鉄分を豊富に含み、8種のビタミンも摂れるので、栄養価を意識した朝食が簡単に摂れます。

糖質を意識しつつ、忙しい朝も何かしっかり食べておきたい人にぴったり。約90食分あるため、1日1食でも約3ヵ月は持ちそうですね。朝の献立はしばらく考えずに済みますが、先に4.5kg分の収納場所だけ空けておきたいところです。