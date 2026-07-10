Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第165回
15本あってもすぐ消えそう… Amazonの強炭酸水が1本約103円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 11時20分更新
by Amazon 炭酸水 ラベルレス 1000ml ×15本
通常価格1719円→1547円（10％オフ）
炭酸水を飲んだり、割り材に使ったりする人にオススメのセールです。通常価格1719円から10％オフの1547円で、1本あたり約103円。1L飲みきれるなら行っちゃいましょう。
富士山周辺で採水した天然水を使用した、刺激をしっかり楽しめる強炭酸水。原材料は水（鉱水）と炭酸のみ。ラベルをはがさずにそのまま分別できるラベルレスボトルなので、飲み終えたあとの片付けもラクチンです。
500mlではすぐ空になるという人なら、1Lサイズが使いやすそう。15本あると置き場所は取りますが、なんだかんだすぐなくなってしまう気もします。
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