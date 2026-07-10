15本あってもすぐ消えそう…　Amazonの強炭酸水が1本約103円【Amazonプライムデー2026】

by Amazon 炭酸水 ラベルレス 1000ml ×15本

通常価格1719円→1547円（10％オフ）

炭酸水を飲んだり、割り材に使ったりする人にオススメのセールです。通常価格1719円から10％オフの1547円で、1本あたり約103円。1L飲みきれるなら行っちゃいましょう。

富士山周辺で採水した天然水を使用した、刺激をしっかり楽しめる強炭酸水。原材料は水（鉱水）と炭酸のみ。ラベルをはがさずにそのまま分別できるラベルレスボトルなので、飲み終えたあとの片付けもラクチンです。

500mlではすぐ空になるという人なら、1Lサイズが使いやすそう。15本あると置き場所は取りますが、なんだかんだすぐなくなってしまう気もします。