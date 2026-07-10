Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第164回
コカ・コーラのある人生を。500ml×24本が1本79円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 11時15分更新
コカ・コーラ 500mlPET×24本
通常価格2496円→1896円（24％オフ）
セールといえばコーラの箱買い。今なら通常価格2496円から24％オフの1896円で、1本あたり79円。コンビニが圧倒的に高く見えてきますよね。
500mlペットボトル24本入り。炭酸の刺激と、糖類やカラメル色素、酸味料、香料、カフェインを組み合わせたおなじみの味を楽しめます。エネルギーは100mlあたり45kcal。
コーラ好きなら言うまでもなくオススメ。常温で箱ごと保管しておき、飲みたい分だけ冷蔵庫へ補充すればよし。お酒の割り材にしたり、かたまり肉のコーラ煮を作ったりとアレンジも自由。さあ、コーラのある人生を。
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