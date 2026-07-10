24本買ってもカロリーはゼロ　コカ・コーラ ゼロが1本79円【Amazonプライムデー2026】

コカ・コーラ ゼロ ペットボトル 500ml×24本

通常価格2236円→1896円（15％オフ）

カロリーや糖類のことを気にせずコーラを飲みたい人にオススメなのがコカ・コーラ ゼロ。今なら24本入りが通常価格2236円から15％オフの1896円、1本あたり79円です。

500mlペットボトル入りで、エネルギーと糖類はいずれもゼロ。コカ・コーラらしい炭酸の刺激や味わいを楽しみながら、保存料と合成香料も使わずに仕上げられています。

箱で持っておけばスーパーやドラッグストアに行く回数も減らせます。普段からゼロ系の炭酸飲料を選んでいる人にはこれ一択。24本買ってもカロリー・糖質ゼロです。