Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第162回
ハイボールならこれ一択。ブラックニッカ4Lが3940円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 11時05分更新
ブラックニッカ ニッカ Nikka ウィスキー4000ml
通常価格4515円→3940円（13％オフ）
ハイボール派にオススメのブラックニッカがセール中。通常価格4515円から13％オフの3940円で、575円引きです。
ノンピートモルトを使った、クセの少ないクリアな味わいが特徴のブレンデッドウイスキー。アルコール分は37％で、容器は扱いやすいペットボトル。軽やかな香りとほのかな甘さ、すっきりした後味があり、ハイボールはもちろん、水割りやロックでもすいすい飲めてしまいます。
普段の一杯を気軽に楽しみたい人にぴったり。晩酌の常連なら、700ml瓶を何度も買うより一気にドカンと買った方が管理もラクになります。4Lならしばらく安心ですが、注ぐときの腕力と入れすぎには注意したいところです。
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