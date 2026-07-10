Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第161回
しばらくお米買わなくていい あきたこまち無洗米27kgが8600円引き【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 11時00分更新
【無洗米】米 30kg 令和7年産 秋田県産 あきたこまち
通常価格2万4980円→1万6380円（34％オフ）
安いときにお米を買っておきたい人ご注目、秋田県産あきたこまちの無洗米がセールになっています。通常価格2万4980円から34％オフの1万6380円、8600円引きです。
令和7年産の秋田県産あきたこまちを使用した無洗米で、玄米30kgを精米した後の内容量は27kg。
家族がいる人、特にお米をしっかり保存しておける環境を持っている人にはぴったり。27kgもあれば、しばらくお米の買い出しにいかなくて済みますね。
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