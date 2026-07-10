Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第160回
たんぱく質はおやつです。inバープロテインが1本約136円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 10時55分更新
森永製菓 inバープロテイン<バニラ> 1本 ×14本
通常価格2413円→1899円（21％オフ）
甘いおやつでたんぱく質もとりたいというわがままな人にオススメなのがinバープロテイン。今なら通常価格2413円から21％オフの1899円で、1本あたり約136円です。
ココア風味のウエファーでバニラクリームを挟んだ、スナック感覚で食べやすいプロテインバー。1本でたんぱく質10.7gを摂取でき、エネルギーは200kcal、ビタミンB群7種も配合されています。個包装なので、休憩中のおやつにも、運動後のたんぱく質摂取にもピッタリ。
プロテインドリンクを作るのは面倒でも、袋を開けて食べるだけなら続きそう。14日分のおやつとして常備しておくのがオススメですが、想像以上にすぐなくなるので注意です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第164回
デジタルコカ・コーラのある人生を。500ml×24本が1本79円【Amazonプライムデー2026】
-
第163回
デジタル24本買ってもカロリーはゼロ コカ・コーラ ゼロが1本79円【Amazonプライムデー2026】
-
第162回
デジタルハイボールならこれ一択。ブラックニッカ4Lが3940円【Amazonプライムデー2026】
-
第161回
デジタルしばらくお米買わなくていい あきたこまち無洗米27kgが8600円引き【Amazonプライムデー2026】
-
第159回
デジタルすっぱい炭酸を備蓄するという選択肢。キレートレモンが1本約67円【Amazonプライムデー2026】
-
第158回
デジタル健康習慣始めるならコレから。カゴメ野菜ジュース24本が18％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第157回
デジタル「プシュッ」24回分をどうぞ。キリン一番搾りが1本約183円【Amazonタイムセール】
-
第156回
デジタルがぶ飲み用に確保を。UCCのコーヒー粉1kgが2433円【Amazonプライムデー2026】
-
第155回
デジタル仕事前の1本を箱買い レッドブル24本が1本約156円【Amazonプライムデー2026】
-
第154回
デジタル暑くなる前に箱買いがオススメ。アサヒ スーパードライが1本あたり約183円【Amazonプライムデー2026】
- この連載の一覧へ