たんぱく質はおやつです。inバープロテインが1本約136円【Amazonプライムデー2026】

森永製菓 inバープロテイン<バニラ> 1本 ×14本

通常価格2413円→1899円（21％オフ）

甘いおやつでたんぱく質もとりたいというわがままな人にオススメなのがinバープロテイン。今なら通常価格2413円から21％オフの1899円で、1本あたり約136円です。

ココア風味のウエファーでバニラクリームを挟んだ、スナック感覚で食べやすいプロテインバー。1本でたんぱく質10.7gを摂取でき、エネルギーは200kcal、ビタミンB群7種も配合されています。個包装なので、休憩中のおやつにも、運動後のたんぱく質摂取にもピッタリ。

プロテインドリンクを作るのは面倒でも、袋を開けて食べるだけなら続きそう。14日分のおやつとして常備しておくのがオススメですが、想像以上にすぐなくなるので注意です。