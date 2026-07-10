すっぱい炭酸を備蓄するという選択肢。キレートレモンが1本約67円【Amazonプライムデー2026】

ポッカサッポロ キレートレモン 155ml × 30缶

通常価格3100円→2015円（35％オフ）

すっぱい炭酸好きに絶対オススメなのがキレートレモン。今なら通常価格3100円から35％オフの2015円で、1缶あたり約67円です。

レモン1個分に相当する約30mlの果汁を使用し、1缶にビタミンCとクエン酸をそれぞれ1350mg配合。レモン果皮エキスやレモンペーストも加えられ、しっかりした酸味と炭酸の刺激を楽しめます。155mlの飲み切りサイズで、仕事中の一杯に使いやすい仕様です。

エナジードリンク代わりに、リフレッシュ用の一本として常備したい人にぴったり。通常版のガラスボトルと違って缶タイプなので割れる心配がないのも助かります。突発的にすっぱいものを飲みたくなったとき、冷蔵庫にこれが入っていたら過去の自分に感謝したくなるはず。