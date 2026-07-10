Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第159回
すっぱい炭酸を備蓄するという選択肢。キレートレモンが1本約67円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 10時35分更新
ポッカサッポロ キレートレモン 155ml × 30缶
通常価格3100円→2015円（35％オフ）
すっぱい炭酸好きに絶対オススメなのがキレートレモン。今なら通常価格3100円から35％オフの2015円で、1缶あたり約67円です。
レモン1個分に相当する約30mlの果汁を使用し、1缶にビタミンCとクエン酸をそれぞれ1350mg配合。レモン果皮エキスやレモンペーストも加えられ、しっかりした酸味と炭酸の刺激を楽しめます。155mlの飲み切りサイズで、仕事中の一杯に使いやすい仕様です。
エナジードリンク代わりに、リフレッシュ用の一本として常備したい人にぴったり。通常版のガラスボトルと違って缶タイプなので割れる心配がないのも助かります。突発的にすっぱいものを飲みたくなったとき、冷蔵庫にこれが入っていたら過去の自分に感謝したくなるはず。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第164回
デジタルコカ・コーラのある人生を。500ml×24本が1本79円【Amazonプライムデー2026】
-
第163回
デジタル24本買ってもカロリーはゼロ コカ・コーラ ゼロが1本79円【Amazonプライムデー2026】
-
第162回
デジタルハイボールならこれ一択。ブラックニッカ4Lが3940円【Amazonプライムデー2026】
-
第161回
デジタルしばらくお米買わなくていい あきたこまち無洗米27kgが8600円引き【Amazonプライムデー2026】
-
第160回
デジタルたんぱく質はおやつです。inバープロテインが1本約136円【Amazonプライムデー2026】
-
第158回
デジタル健康習慣始めるならコレから。カゴメ野菜ジュース24本が18％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第157回
デジタル「プシュッ」24回分をどうぞ。キリン一番搾りが1本約183円【Amazonタイムセール】
-
第156回
デジタルがぶ飲み用に確保を。UCCのコーヒー粉1kgが2433円【Amazonプライムデー2026】
-
第155回
デジタル仕事前の1本を箱買い レッドブル24本が1本約156円【Amazonプライムデー2026】
-
第154回
デジタル暑くなる前に箱買いがオススメ。アサヒ スーパードライが1本あたり約183円【Amazonプライムデー2026】
- この連載の一覧へ