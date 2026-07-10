健康習慣始めるならコレから。カゴメ野菜ジュース24本が18％オフ【Amazonプライムデー2026】

カゴメ 野菜一日これ一本 Light 3766

通常価格2593円→2124円（18％オフ）

野菜を毎日の習慣にしたい人にオススメなのが、カゴメの野菜一日これ一本。今なら24本入りが通常価格2593円から18％オフの2124円です。

30品目の野菜350g分を使用しながら、通常の「野菜一日これ一本」と比べて糖質を50％カット。1本あたり32kcalと軽く、すっきりとしたトマト味に仕上げられています。

濃すぎる野菜ジュースが苦手な人や、毎日決まった量を手軽に続けたい人にぴったり。24本あれば約1ヵ月分の習慣をまとめて用意できます。ストローを挿すだけで健康になると思えば頑張れそうです。