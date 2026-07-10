Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第157回
「プシュッ」24回分をどうぞ。キリン一番搾りが1本約183円【Amazonタイムセール】
2026年07月10日 10時20分更新
キリン 一番搾り 350ml 24本 生ビール
通常価格4884円→4398円（10％オフ）
一番搾りの箱買いチャンス。通常価格4884円から10％オフの4398円で、1本あたり約183円。待っているだけでビールがやってくる至福の一時です。
独自の「一番搾り製法」を採用し、麦本来のうまみと雑味の少ない澄んだ味わいを楽しめる一本。麦芽100％で、アルコール分は5％。24本入りで、毎日1本ずつ飲んでも1ヵ月近く楽しめます。
一番搾りはしっかりした麦のコクがありつつも、重すぎないビールが好きな人にオススメ。イヤなことがあったときも「オレには24缶の一番搾りがあるんだぞ」と思えば乗り切れる気がします。
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