「プシュッ」24回分をどうぞ。キリン一番搾りが1本約183円【Amazonタイムセール】

キリン 一番搾り 350ml 24本 生ビール

通常価格4884円→4398円（10％オフ）

一番搾りの箱買いチャンス。通常価格4884円から10％オフの4398円で、1本あたり約183円。待っているだけでビールがやってくる至福の一時です。

独自の「一番搾り製法」を採用し、麦本来のうまみと雑味の少ない澄んだ味わいを楽しめる一本。麦芽100％で、アルコール分は5％。24本入りで、毎日1本ずつ飲んでも1ヵ月近く楽しめます。

一番搾りはしっかりした麦のコクがありつつも、重すぎないビールが好きな人にオススメ。イヤなことがあったときも「オレには24缶の一番搾りがあるんだぞ」と思えば乗り切れる気がします。