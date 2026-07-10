がぶ飲み用に確保を。UCCのコーヒー粉1kgが2433円【Amazonプライムデー2026】

UCC ゴールドスペシャル スペシャルブレンド レギュラーコーヒー粉 1000g

通常価格2867円→2433円（15％オフ）

がぶ飲み用に便利な、1kg入りの大容量パックがセール中。今なら通常価格2867円から15％オフの2433円で、434円引きになっています。

甘い香りと風味豊かなコクが特徴のレギュラーコーヒーで、ブラックでも楽しみやすいバランスの取れた味わい。豆の種類ごとに適した条件で焙煎してからブレンドする「単品焙煎」が採用されています。粉タイプなので、ドリッパーに入れてお湯を注ぐだけで淹れられる手軽さも便利です。

仕事中の気分転換に常飲できるコーヒーを探している人にオススメ。1kg袋は少々場所を取りますが、残量を気にせず使える安心感があります。全自動コーヒーメーカーを使っている方は、在庫補充の意味でもこの機会にどうぞ。