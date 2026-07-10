仕事前の1本を箱買い レッドブル24本が1本約156円【Amazonプライムデー2026】

Red Bull(レッドブル) RB901430

通常価格5132円→3744円（27％オフ）

エナドリといえばやっぱりオススメなのがレッドブル。今なら通常価格5132円から27％オフの3744円、1本あたり156円まで下がっています。

250ml缶が24本入ったAmazon.co.jp限定のケース商品で、1本あたりカフェイン80mgを配合。アルギニンやビタミンB群、糖類などを含む、おなじみのレッドブルです。飲み切りやすいサイズなので、仕事やゲーム中の一杯にちょうどいいですね。

コンビニで必要な日に一本ずつ買うより、飲む機会が多い人なら箱買いのほうが手間も出費も抑えやすそう。ただし念のため、飲みすぎには注意しましょう。冷蔵庫に冷えた一本があるだけで、気合いを入れる儀式だけはすぐ完了しますよ。