Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第155回
仕事前の1本を箱買い レッドブル24本が1本約156円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 10時10分更新
Red Bull(レッドブル) RB901430
通常価格5132円→3744円（27％オフ）
エナドリといえばやっぱりオススメなのがレッドブル。今なら通常価格5132円から27％オフの3744円、1本あたり156円まで下がっています。
250ml缶が24本入ったAmazon.co.jp限定のケース商品で、1本あたりカフェイン80mgを配合。アルギニンやビタミンB群、糖類などを含む、おなじみのレッドブルです。飲み切りやすいサイズなので、仕事やゲーム中の一杯にちょうどいいですね。
コンビニで必要な日に一本ずつ買うより、飲む機会が多い人なら箱買いのほうが手間も出費も抑えやすそう。ただし念のため、飲みすぎには注意しましょう。冷蔵庫に冷えた一本があるだけで、気合いを入れる儀式だけはすぐ完了しますよ。
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