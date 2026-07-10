暑くなる前に箱買いがオススメ。アサヒ スーパードライが1本あたり約183円【Amazonプライムデー2026】

スーパードライ アサヒ ビール 350ml×24本

通常価格4848円→4398円（9％オフ）

スーパードライが箱買いチャンス。通常価格4848円から9％オフの4398円で、1本あたり約183円。玄関までビールが運ばれてくる至福の瞬間です。

飲んだ瞬間に感じるキレと、雑味を抑えたクリアな味わいが特徴の辛口ビール。アルコール分は5％で、350ml缶1本あたりの純アルコール量は14g、エネルギーは約147kcalです。

晩酌はもちろん、週末用、来客用と何かと言い訳をして買っておきたいですね。ケース買いは場所を取りますが、飲みたい夜に何もないという残念さを防げます。冷蔵庫の奥に隠しておいても、家族にはなぜかすぐ見つかるんですけどね。