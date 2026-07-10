Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第153回
“飲む健康”が安い。カゴメの食塩無添加トマトジュースが1本約93円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 09時55分更新
カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×30本
通常価格3272円→2781円（15％オフ）
健康のためにカゴメのトマトジュースをお飲みの方はいませんか。今なら通常価格3272円から15％オフの2781円で、30本まとめて購入できます。
食塩を加えず、トマトの味をそのまま楽しめる200mlの飲み切りサイズ。リコピンとGABAを含む機能性表示食品で、メーカーが示す摂取目安は1日1本です。1本あたり39kcalで食事にも入れやすく、紙パックなのでお弁当と一緒にしてもOKですね。
毎日決まった量を続けたい人にぴったり。いっそ冷蔵庫に30本ぴしっと並べて、健康生活を仕組み化してもいいかもしれません。
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