“飲む健康”が安い。カゴメの食塩無添加トマトジュースが1本約93円【Amazonプライムデー2026】

カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×30本

通常価格3272円→2781円（15％オフ）

健康のためにカゴメのトマトジュースをお飲みの方はいませんか。今なら通常価格3272円から15％オフの2781円で、30本まとめて購入できます。

食塩を加えず、トマトの味をそのまま楽しめる200mlの飲み切りサイズ。リコピンとGABAを含む機能性表示食品で、メーカーが示す摂取目安は1日1本です。1本あたり39kcalで食事にも入れやすく、紙パックなのでお弁当と一緒にしてもOKですね。

毎日決まった量を続けたい人にぴったり。いっそ冷蔵庫に30本ぴしっと並べて、健康生活を仕組み化してもいいかもしれません。