大人のおやつを大人買い。明治「チョコレート効果」が30％オフ【Amazonプライムデー2026】

チョコレート効果 明治 カカオ86% 大容量 940g

通常価格6210円→4347円（30％オフ）

高カカオチョコを、毎日ちょっとずつ楽しみたい人にオススメのセールがありました。通常価格6210円から30％オフの4347円で、1863円引き。940gの大容量で、買い足しの手間もなくなります。

カカオ分86％で、カカオの力強い香りとコクのある苦みが特徴。1枚5gあたり29kcalで、カカオポリフェノールを147mg含みます。個包装のひとくちサイズなので、仕事中のおやつにも良い仕様。

一般的なミルクチョコより苦みがかなり強いため、濃厚なビターチョコが好きな人向き。コーヒーのお供に重宝します。940gもあれば当分持つだろうと思っていても、うっかりするといつのまにか消えてしまっているので注意しましょう。