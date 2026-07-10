Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第152回
大人のおやつを大人買い。明治「チョコレート効果」が30％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 09時50分更新
チョコレート効果 明治 カカオ86% 大容量 940g
通常価格6210円→4347円（30％オフ）
高カカオチョコを、毎日ちょっとずつ楽しみたい人にオススメのセールがありました。通常価格6210円から30％オフの4347円で、1863円引き。940gの大容量で、買い足しの手間もなくなります。
カカオ分86％で、カカオの力強い香りとコクのある苦みが特徴。1枚5gあたり29kcalで、カカオポリフェノールを147mg含みます。個包装のひとくちサイズなので、仕事中のおやつにも良い仕様。
一般的なミルクチョコより苦みがかなり強いため、濃厚なビターチョコが好きな人向き。コーヒーのお供に重宝します。940gもあれば当分持つだろうと思っていても、うっかりするといつのまにか消えてしまっているので注意しましょう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第157回
デジタル「プシュッ」24回分をどうぞ。キリン一番搾りが1本約183円【Amazonタイムセール】
-
第156回
デジタルがぶ飲み用に確保を。UCCのコーヒー粉1kgが2433円【Amazonプライムデー2026】
-
第155回
デジタル仕事前の1本を箱買い レッドブル24本が1本約156円【Amazonプライムデー2026】
-
第154回
デジタル暑くなる前に箱買いがオススメ。アサヒ スーパードライが1本あたり約183円【Amazonプライムデー2026】
-
第153回
デジタル“飲む健康”が安い。カゴメの食塩無添加トマトジュースが1本約93円【Amazonプライムデー2026】
-
第151回
デジタルAmazonツナ缶が安い！ 1缶あたり約122円【Amazonプライムデー2026】
-
第150回
デジタル国産米のパックご飯が1食131円。疲れたときの救援物資に【Amazonプライムデー2026】
-
第149回
デジタルあえて料理好きにオススメしたい。シャープのホットクックが15％オフで買いやすい【Amazonプライムデー2026】
-
第148回
デジタル健康診断の数字が気になったらコレ。オムロンの血圧計が4730円【Amazonプライムデー2026】
-
第147回
デジタル料理好きが使っているバッラリーニのフライパンがなんと半額。試すなら今【Amazonプライムデー2026】
- この連載の一覧へ