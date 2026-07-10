Amazonツナ缶が安い！ 1缶あたり約122円【Amazonプライムデー2026】

by Amazon シーチキンマイルド フレーク 70g ×12缶

通常価格1830円→1462円（20％オフ）

ツナ缶常備勢ご注目！ アマゾンのシーチキンが通常価格1830円から20％オフの1462円で、1缶あたり約122円に下がっています。

かつおを細かくほぐしたフレークタイプで、70g入りが12缶のセット。大豆油に漬けたコクのある味わいで、1缶あたりのエネルギーは液汁込みで191kcal。ツナマヨ作り放題です。

缶詰なので日持ちしやすく、普段使いしながら非常食として備えるローリングストックにもぴったり。献立が決まらない日でも、ツナ缶さえあれば名も無きおかずが作りやすいです。12缶あっても意外と早くなくなっちゃうものですよ。