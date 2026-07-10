Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第151回
Amazonツナ缶が安い！ 1缶あたり約122円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 09時45分更新
by Amazon シーチキンマイルド フレーク 70g ×12缶
通常価格1830円→1462円（20％オフ）
ツナ缶常備勢ご注目！ アマゾンのシーチキンが通常価格1830円から20％オフの1462円で、1缶あたり約122円に下がっています。
かつおを細かくほぐしたフレークタイプで、70g入りが12缶のセット。大豆油に漬けたコクのある味わいで、1缶あたりのエネルギーは液汁込みで191kcal。ツナマヨ作り放題です。
缶詰なので日持ちしやすく、普段使いしながら非常食として備えるローリングストックにもぴったり。献立が決まらない日でも、ツナ缶さえあれば名も無きおかずが作りやすいです。12缶あっても意外と早くなくなっちゃうものですよ。
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