Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第150回
国産米のパックご飯が1食131円。疲れたときの救援物資に【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 09時40分更新
by Amazon パックご飯 国産米 200g×24個 低温製法米
通常価格4496円→3143円（30％オフ）
パックごはんを備蓄しておきたい人にオススメのセールが出ています。通常価格4496円から30％オフの3143円で、1食あたり約131円。
国産米を100％使用し、米の旨みや甘みを保つため、低温環境で保管・精米しているのが特徴。原材料は米と水のみで、炊飯には宮城の水を使用しています。1パック200gとしっかり量があり、電子レンジや湯せんでも調理できるので、普段の食事はもちろん、ローリングストックにもオススメです。
ご飯を炊き忘れた朝や、家族で食べる量が少し足りないときにも、24個のパックごはんがあると心強いはず。疲れて炊飯器のスイッチすら押したくない日の救援物資にもなりますよ。
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