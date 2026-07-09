足がラクなサンダル、欲しくない？ ニューバランスの涼しげな一足が32％オフ、今のうちに買っちゃえ

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ニューバランスの「750 v2 Strap Sandal」は、快適さを追求したサンダルです。Amazonではプライムデー先行セールで、32％オフの7425円（28.0cm D）などで販売されています（7月9日現在）。

三面止めで通気性を確保しつつ、足をしっかりホールド。そのうえでクッション性を高め、まるでスニーカーのような履き心地を実現しています。

夏の暑い時期に外へ出る買い物やお散歩、あるいは旅行先での使用に適しています。男女問わず履けるデザインで、シンプルがゆえにどんなスタイルにもマッチします。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

3ヵ所で調整する面ファスナー

はき心地を調整する面ファスナー（テープ）は3ヵ所用意されており、使用する人の足に合わせた締め付け方ができます。

ふかふかしたクッション性

サンダルにしては厚底のソールとなっており、そのぶんスニーカーのようなクッション性を確保。長時間歩いても疲れにくく、蒸れにくいと評判です。

ロゴは控えめに

ニューバランスのロゴは控えめで主張せず、どんなスタイルにも合うシンプルなデザインが魅力です。

まとめ：夏の一足に重宝

おすすめしたいのは、「しっかりめのサンダル」を求める人です。ちょっとゴミ出しに～という感覚で履くサンダルではなく、しっかり歩く際に足元の涼しさと快適さを両立するサンダルです。

靴底が厚いおかげで物理的に地面から距離を取り、夏に炎天下の路面から伝わる熱気を和らげる効果も期待できます。ぜひプライムデー先行セールで【32％オフ】のこの機会に購入を検討してみては。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。