ジムも街歩きもこれ1足でOK！ 人気のオン「Cloud X 4」がプライムデー先行セールに登場

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「歩きやすい靴、そろそろ欲しいな」と思っていた人に朗報。Amazonプライムデー先行セールに、オンの「Cloud X 4」が登場しています。ジム用っぽい機能を備えつつ、見た目は街でも履きやすい万能タイプ。靴箱に1足あると、平日も休日もだいぶ助かりますよ。

Cloud X 4は、スニーカーに詳しくなくても「歩きやすい」と感じるであろうタイプの一足。

ソールにはHelionスーパーフォームを採用し、着地はやわらかめ。さらにX型のSpeedboardが入っていて、前に進む動きや細かい動きを支えてくれます。ざっくり言えば「沈みすぎず、ぐにゃっとしすぎず、動きやすい靴」です。

気性のあるアッパーが足全体を涼しく保ち、蒸れずにトレーニングに集中。環境にも配慮した素材で気持ちよく使えるため、暑くなるシーズンにももってこい。

見た目はシュッとしていますが、中身はかなり運動寄り。駅まで早歩き、ジムで軽く汗を流す、休日にショッピングモールをうろうろする。そんな日常のバタバタを、足元からちょっとラクにしてくれます。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

Cloud X 4の特徴

X型Speedboardで、足運びがキビキビ

ソール内部にはX型のSpeedboardを搭載。前足部が曲がりやすく、歩く、走る、横に動くといった動作をサポートします。街中の階段や小走りでもありがたみがあります。

Helionスーパーフォームで着地がラク

ミッドソールにはHelionスーパーフォームを採用。ふわっとしたクッション感と、次の一歩へ移りやすい反発感を両立しています。長時間歩く日や、立ちっぱなしが続くイベントの日にも選びたくなるタイプです。

横ブレしにくいから、ジムでも街でも頼れる

ミッドフットケージ、厚みのあるヒールとシュータン、ラバー製アウトソールにより、足のホールド感と安定感を高めています。まっすぐ歩くだけでなく、横移動や方向転換が多い場面でも足元が頼りない感じになりにくいです。

まとめ：“歩きやすい普段履き”を探している人へ

参考価格：20,900円

現在の価格：16,720円［20%OFF］

Cloud X 4をおすすめしたいのは、ランニング専用シューズまではいらないけれど、ラクな靴はほしい人です。通勤用の革靴や重たいスニーカーで足がだるい日、これなら軽快さがあります。オンらしいソールの見た目もあるので、ただの運動靴感が薄く、黒や落ち着いたカラーなら普段着にも合わせやすいです。

ジム用と普段履きを分けるのが面倒な人にもかなりアリです。ミッドフットケージやかかとのホールド設計で足をしっかり包み、ラバーアウトソールは横方向の動きにも対応。買い物帰りにそのまま軽くトレーニング、みたいな雑な使い方にもついてきます。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。