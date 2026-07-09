Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第90回
床のゴミ、光で丸見え！ ダイソンのコードレス掃除機が4万5000円に
2026年07月09日 19時00分更新
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LEDで光らせてゴミを見逃さない
「Dyson V12 Detect Slim Fluffy」
本製品は、ダイソンが販売するコードレス掃除機です。現在プライムデー先行セールで4万5000円（50％オフ）で販売されています（7月9日現在）。
最大の特徴は明るくて目に見えないホコリを、独自のLEDライトで浮かび上がらせて吸い取る技術。可視化することで掃除のし残しがわかるほか、キレイになっていることもわかって満足感を得られます。
最長60分の運転が可能なバッテリーや、集めたゴミやホコリに触れずゴミ箱へ捨てられる仕組みも搭載。お掃除する人のストレスに寄り添う家電と言えるでしょう。
「Dyson V12 Detect Slim Fluffy」の特徴
毎分最大125000回転のデジタルモーター
パワフルなモーターによって生み出されたエネルギーで、微細なホコリやゴミをしっかり吸引。サイクロンの遠心力で気流からホコリを除去するRoot Cycloneテクノロジーや、0.1ミクロンの粒子を捕らえるHEPAフィルターによって、吸引力をキープします。
お手軽な3つのモード
最適な吸引力を調整する「オートモード」、長時間の運転を可能にする「エコモード」、頑固な汚れを集中的に掃除する「ブースト（強）モード」を用意。掃除する場所に応じて使い分けることができます。
ツールやノズルも完備
先端にブラシのついたコンビネーションノズルや、狭い場所を掃除するための隙間ノズル、毛がからみにくい円錐型のブラシバーなど、用途別のツールが付属します。
まとめ：気付いたら手に取りたくなる掃除機
おすすめしたいのは、「高性能なコードレス掃除機」を求めている人です。2.2kgと軽量で取り回ししやすく、レーザーで汚れが可視化されるので「お掃除が楽しくなる」「やらざるをえない」「この光、いります。見え方が全然変わります」と好評です。
ぜひプライムデー先行セールで【50％オフ】とお買い得なこの機会に、購入を検討してみては。
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