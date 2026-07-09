保冷剤が安いっす。ロゴスの氷点下パックMが1個あたり1000円ちょい【Amazonプライムデー2026】

ロゴス(LOGOS) 保冷剤 倍速凍結・氷点下パックM・2個パック

通常価格2457円→2089円（15％オフ）

保冷剤を探している方にお知らせ。ロゴスの定番「倍速凍結・氷点下パックM」2個セットが安くなっています。通常価格2457円から368円引きの2089円。

Mサイズは1個あたり約19.6×13.8×2.6cm、重さは約600g。従来の氷点下パック-16℃の約半分の時間で凍結が完了するという、スピード凍結タイプです。凍結状態が白っぽく変わって分かりやすいのも便利。

キャンプや夏のまとめ買いなど、ちょっとでも保冷性能を上げたいときに役立つ2個セット。保冷時間はクーラーボックスの性能や外気温、開閉回数で変わるため、保冷剤は基本的に多めに用意するのが無難です。