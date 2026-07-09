釣りもキャンプもこれ1台。FIELDOORの大型クーラーボックスが安い【Amazonプライムデー2026】

FIELDOOR クーラーボックス キャスター付き

通常価格1万4900円→1万3410円（10％オフ）

たっぷり入るクーラーボックスを探している人にオススメしたいのは、やっぱりFIELDOORのキャスター付きクーラーボックス。今なら通常価格1万4900円から1490円引きの1万3410円になっています。

容量は80Lで、外寸は約幅78×奥行44×高さ41cm、重さは約6.8kg。ポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレンを使った3層構造で、2WAYハンドルとキャスターを備えます。80Lクラスは中身が入るとかなり重いので、引いて運べるのはマスト。耐荷重は約80kgで、キャンプや釣りなどで使いやすい仕様です。

注意点は、庫内に食品を直接触れさせる使い方は推奨されていないこと。食材は容器や包装に入れた状態で使うのが前提です。大人数でBBQをする予定があるという人はこのクラスが選択肢に入ってきますよね。