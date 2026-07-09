Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第127回
最大約5000kcal/hの火力で肉を焼いていくぜ。コールマンの大型BBQグリルが31％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 17時35分更新
通常価格5万2690円→3万6198円（31％オフ）
庭やキャンプ場でしっかりBBQを楽しみたい人にオススメしたいのが、コールマンの「ロードトリップグリル LXE-JⅡ」。今なら通常価格5万2690円から1万6492円引きの3万6198円のセール中です。
火力は最高時で約5000kcal/h、約2500kcal/hのバーナーを2基備えたガスバーベキューグリルです。電池式イグナイターで着火しやすく、フタには温度計付き。大人数向けの調理もしやすく、フタを使えば蒸し焼きもできる仕様です。ホイール付きで移動しやすく、お手入れがしやすいのもポイントです。
使用時サイズは約118×46×112.5cm、重量は約18kg。設置スペースは取りますが、庭BBQや車で行くキャンプを本格派にしてくれること間違いなし。なお、ガスカートリッジは別売りなので、購入するときには対応する燃料もあわせて見ておきましょう。
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