Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第125回
外遊びはこれがないと暑すぎて無理。コールマンの日よけシェードが1万5102円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 17時10分更新
Coleman(コールマン) 2218354
通常価格1万9800円→1万5102円（24％オフ）
海や公園で日陰がほしい人にオススメなのが、コールマンの「ポップアップシェードDR」。今なら通常価格1万9800円から4698円引きの1万5102円です。
使用時サイズは約260×190×110cmで、定員は約3〜4人。設営や撤収がしやすいポップアップ式で、収納時は約直径90×4.5cmと薄くまとまります。ダークルームテクノロジーにより日光をブロックし、温度上昇を抑えるという仕様。耐水圧は約3000mm、フロアは約1500mmで、上部ベンチレーションやフルクローズ可能なドアも備えています。
水場や大きめの公園など、木陰を見つけにくい場所で遊ぶときにあると便利な1張り。高さは約110cmで、休憩や荷物置き、着替え用にピッタリ。公園で見かけることもかなり増えてきました。まだ持っていない方は、売り切れる前に一度チェックを。
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