外遊びはこれがないと暑すぎて無理。コールマンの日よけシェードが1万5102円【Amazonプライムデー2026】

Coleman(コールマン) 2218354

通常価格1万9800円→1万5102円（24％オフ）

海や公園で日陰がほしい人にオススメなのが、コールマンの「ポップアップシェードDR」。今なら通常価格1万9800円から4698円引きの1万5102円です。

使用時サイズは約260×190×110cmで、定員は約3〜4人。設営や撤収がしやすいポップアップ式で、収納時は約直径90×4.5cmと薄くまとまります。ダークルームテクノロジーにより日光をブロックし、温度上昇を抑えるという仕様。耐水圧は約3000mm、フロアは約1500mmで、上部ベンチレーションやフルクローズ可能なドアも備えています。

水場や大きめの公園など、木陰を見つけにくい場所で遊ぶときにあると便利な1張り。高さは約110cmで、休憩や荷物置き、着替え用にピッタリ。公園で見かけることもかなり増えてきました。まだ持っていない方は、売り切れる前に一度チェックを。