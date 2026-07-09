初めてのたき火台はこれで決まり。コールマンのファイアーディスクが32％オフでお買い得です【Amazonプライムデー2026】

Coleman(コールマン) 2000031235

通常価格8690円→5903円（32％オフ）

初めてたき火台を買う人にオススメしたいのが、コールマンの「ファイアーディスク」。今なら通常価格8690円から2787円引きの5903円です。

直径約45cmのステンレス製で、一般的な薪を置きやすいサイズ感。脚を広げるだけで設営できるシンプルな構造で、収納時は約直径46×高さ8.5cmと薄くまとまります。焼網が付属しているので、そのまま簡単なBBQもできる仕様。耐荷重は約30kgで、12インチのダッチオーブンを載せることもできます。

浅めなので本格的にBBQやたき火調理をしたいときは専用の五徳を別途買う必要がありますが、普通にたき火をしたいだけなら十分な仕様。子どもとマシュマロやホットサンドを焼くのは楽しいですよ。初めの1台として購入し、3年以上愛用している私が保証します。