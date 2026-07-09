Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第124回
初めてのたき火台はこれで決まり。コールマンのファイアーディスクが32％オフでお買い得です【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 17時00分更新
Coleman(コールマン) 2000031235
通常価格8690円→5903円（32％オフ）
初めてたき火台を買う人にオススメしたいのが、コールマンの「ファイアーディスク」。今なら通常価格8690円から2787円引きの5903円です。
直径約45cmのステンレス製で、一般的な薪を置きやすいサイズ感。脚を広げるだけで設営できるシンプルな構造で、収納時は約直径46×高さ8.5cmと薄くまとまります。焼網が付属しているので、そのまま簡単なBBQもできる仕様。耐荷重は約30kgで、12インチのダッチオーブンを載せることもできます。
浅めなので本格的にBBQやたき火調理をしたいときは専用の五徳を別途買う必要がありますが、普通にたき火をしたいだけなら十分な仕様。子どもとマシュマロやホットサンドを焼くのは楽しいですよ。初めの1台として購入し、3年以上愛用している私が保証します。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第144回
デジタル夕方ヒゲ、これで減るかも。ブラウンの深剃りシェーバーが44％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第143回
デジタルポテトに唐揚げ、酒のつまみがボタン一発。ノンフライヤーが1万円台【Amazonプライムデー2026】
-
第142回
デジタル朝の一杯を本格カプチーノに。デロンギの全自動マシンが8万円台【Amazonプライムデー2026】
-
第141回
デジタルさよなら、部屋干し臭！ シャープの衣類乾燥除湿機が3万円台【Amazonプライムデー2026】
-
第140回
デジタル熊よけスプレーが4842円！ 出番はない方がいいけど、備えは大事です【Amazonプライムデー2026】
-
第139回
デジタル保冷剤が安いっす。ロゴスの氷点下パックMが1個あたり1000円ちょい【Amazonプライムデー2026】
-
第138回
デジタル首元をしっかり冷やせる、アイスノンのネッククーラーが2000円台に【Amazonプライムデー2026】
-
第137回
デジタル防災用品、トイレ忘れてない？ 15年保存できる簡易トイレが2831円【Amazonプライムデー2026】
-
第136回
デジタル花火や夏祭りの暗い足元に…スマホより頼れる小型ライトが3000円切り【Amazonタイムセール】
-
第135回
デジタル行列で見て「これ絶対買う！」ってなったやつ。伸びる折りたたみイスが3000円切り【Amazonプライムデー2026】
-
第134回
デジタル庶民のオレはヘリノックスじゃなくてこっち。2000円台の軽量チェア【Amazonプライムデー2026】
- この連載の一覧へ