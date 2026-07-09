Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第123回
空見上げてぼーっとしたい人へ。コールマンのヒーリングチェアが5000円台【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 16時55分更新
Coleman(コールマン) ヒーリングチェアNX HB
通常価格6600円→5117円（22％オフ）
空を見上げてぼーっとしたい。アウトドア向けのリラックス系チェアを探している人にオススメしたいのが、コールマンの「ヒーリングチェアNX HB」。今なら通常価格6600円から1483円引きの5117円です。
ヒーリングチェアNX HBは、体をすっぽり包むロースタイルのリラックスチェア。使用時サイズは約53×66×99cmで、背中まで預けやすいハイバック仕様です。収納時は約20×14×65cm、重さは約2.7kg、耐荷重は約100kg。バックレストをたたんでコンパクトに収納でき、スマートフォンを入れやすいサイドポケット、ストラップ付き収納ケースも備えています。
座面高が約41cmなので、低すぎるチェアが苦手な人にもオススメ。ちょっと重めですが、チェアリング用にしたいですね。あー、今すぐぼーっとしたい……。
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