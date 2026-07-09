Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第122回
アウトドアから週末の買い物までこれ1個。コールマンの26Lクーラーボックスが5000円台【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 16時50分更新
Coleman(コールマン) 2000033554
通常価格6980円→5933円（15％オフ）
週末の買いだめ用にちょうどいいクーラーボックスを探している人にオススメしたいのが、コールマンの「エクストリームクーラー 28QT」。今なら通常価格6980円から1047円引きの5933円です。
容量は約26Lで、キャンプで使うならソロ〜デュオ向け。本体サイズは約46×31×42cm、重さは約3.2kg、材質はポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン。ふた部分まで断熱材を入れた作りで、保冷力は約3日。部活の飲み物管理などでよく見かけるモデルです。
大型すぎないので車にも積みやすく、家に置いておくにも扱いやすいサイズ感。防災用として飲料や保冷剤を一時的にまとめておくのにも使えそうです。
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