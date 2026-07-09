キャンプも公園もこれで優勝。コールマンのワゴンが19％オフ【Amazonプライムデー2026】

Coleman(コールマン) アウトドアワゴンＮＸ

通常価格1万5800円→1万2770円（19％オフ）

アウトドアだけではなく、大きめの公園で見かけることが増えてきた、コールマンの定番アウトドアワゴンがセール中。通常価格1万5800円から3030円引きの1万2770円になっています。

アウトドアワゴンNXは、従来モデルより収納時の高さを約15cm抑え、本体重量も約1.7kg軽くした新作モデル。使用時サイズは約104×51×98cm、収納時は約26×40×62cm、重さは約9.3kgで、耐荷重は約100kgです。たためばスリムになるので、車にも積み込みやすく、自宅でも保管しやすい仕様です。

子どもと一緒にこれを引っ張って海までゴロゴロと歩いていき、一緒に遊んだのは大切な記憶。割と手元が重いのですが、まあそれも思い出です。あなたの思い出にも定番のアウトドアワゴンをどうぞ。