Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第121回
キャンプも公園もこれで優勝。コールマンのワゴンが19％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 16時45分更新
Coleman(コールマン) アウトドアワゴンＮＸ
通常価格1万5800円→1万2770円（19％オフ）
アウトドアだけではなく、大きめの公園で見かけることが増えてきた、コールマンの定番アウトドアワゴンがセール中。通常価格1万5800円から3030円引きの1万2770円になっています。
アウトドアワゴンNXは、従来モデルより収納時の高さを約15cm抑え、本体重量も約1.7kg軽くした新作モデル。使用時サイズは約104×51×98cm、収納時は約26×40×62cm、重さは約9.3kgで、耐荷重は約100kgです。たためばスリムになるので、車にも積み込みやすく、自宅でも保管しやすい仕様です。
子どもと一緒にこれを引っ張って海までゴロゴロと歩いていき、一緒に遊んだのは大切な記憶。割と手元が重いのですが、まあそれも思い出です。あなたの思い出にも定番のアウトドアワゴンをどうぞ。
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