さすがに安すぎ！ レノボの2in1 Chromebook「300e Yoga」がプライムデー先行セールで3万円台

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手軽で使いやすいChromebookに、Yogaの遊び心を！

プライムデーで、お買い得なPCを探しているなら必見！ レノボのChromebook「Chromebook 300e Yoga」がAmazonプライムデー先行セール価格として、大幅値引きなっています。29%オフの3万円台でChromebookが買えるのは、大変お得です。早い者勝ちですので、狙っている方はさっそくカートに入れちゃいましょう。



参考価格：54,780円

現在の価格：38,800円［29％OFF］



Chromebook 300e Yogaの特徴

■ChromebookをYogaスタイルで楽しめる

ディスプレーが360°回転する、YogaスタイルのChromebook。もちろんタッチ操作に対応しているので、ラップトップ型のノートPCとしてだけでなく、画面を折り返せば、タブレットスタイルでも使用できます。

■Googleの便利なアプリが標準搭載

Chromebookには、Googleのアプリが標準で搭載されているため、届いたその日から、便利な機能を丸ごと手に入れられます。もちろん、AIアシスタントの「Gemini」も使えますよ！

■10秒で起動、最大16時間のバッテリー

起動が早く、毎回サッと使えるのもChromebookの魅力。その速さは、なんと公称10秒以内！ また最大16時間のバッテリー駆動時間で、電源のないカフェなどでも使いやすい仕様です。

お得にChromebookを購入するなら、いまが買い時だ！

持ち運びにも、家での軽作業にも適したChromebookに、レノボYogaの遊び心をプラスした、大変魅力的なモデル。3万円台という大変お買い得な価格で購入できるこの機会に、ぜひ入手してください！ メインのPCを持っている方の、サブ機としてもおすすめですよ！