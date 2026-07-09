扇風機はぬるい、エアコンは寒い。THANKOの卓上冷風扇「せせらぎの涼しさ」 【Amazonプライムデー】

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

THANKO 卓上冷風扇「せせらぎの涼しさ」をチェック！

THANKOの卓上冷風扇「せせらぎの涼しさ」は、プライムデーのセール対象ではありませんがAmazonにて8,980円で販売中。

扇風機を回しても風がぬるい。一方でエアコンは冷えすぎたり、肌の乾燥が気になったりする。暑さ対策はしたいが、強い冷房は苦手という人ならチェックしておきたい製品だ。

①ミストなしの気化式

水が蒸発する際の気化熱を利用した気化式を採用。ミストを使わず、循環する水流を通した涼風を届ける。PCなどの精密機器の近くでも安心して使える。

②Type-C給電で使える

USB Type-C給電に対応。本体のタッチパネルで風量などを操作できるほか、水を入れず送風機としても使用可能。デスクワークやテレワーク、車中泊などでも活躍する。

③水洗いと乾燥モード

タンクや冷却パッド、フィルターは取り外して水洗い可能。さらに本体内部を乾かす乾燥モードも搭載し、カビ対策にも配慮した設計となっている。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！