Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第30回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
扇風機はぬるい、エアコンは寒い。THANKOの卓上冷風扇「せせらぎの涼しさ」 【Amazonプライムデー】
2026年07月09日 14時00分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
THANKO 卓上冷風扇「せせらぎの涼しさ」をチェック！
THANKOの卓上冷風扇「せせらぎの涼しさ」は、プライムデーのセール対象ではありませんがAmazonにて8,980円で販売中。
扇風機を回しても風がぬるい。一方でエアコンは冷えすぎたり、肌の乾燥が気になったりする。暑さ対策はしたいが、強い冷房は苦手という人ならチェックしておきたい製品だ。
①ミストなしの気化式
水が蒸発する際の気化熱を利用した気化式を採用。ミストを使わず、循環する水流を通した涼風を届ける。PCなどの精密機器の近くでも安心して使える。
②Type-C給電で使える
USB Type-C給電に対応。本体のタッチパネルで風量などを操作できるほか、水を入れず送風機としても使用可能。デスクワークやテレワーク、車中泊などでも活躍する。
③水洗いと乾燥モード
タンクや冷却パッド、フィルターは取り外して水洗い可能。さらに本体内部を乾かす乾燥モードも搭載し、カビ対策にも配慮した設計となっている。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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