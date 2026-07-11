【Amazonプライムデー】シャープ 50V型 AQUOS 4T-C50FN2 倍速液晶＆N-Blackパネル搭載 94,800円セール

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonタイムセール】シャープ 50V型4K液晶テレビ「AQUOS 4T-C50FN2」をチェック！

シャープの50V型4K液晶テレビ「AQUOS 4T-C50FN2」がAmazon「限定プライムセール」の対象に。参考価格138,001円のところ、31％オフの94,800円で販売中。

4Kテレビは選択肢が増えた一方で、選ぶ基準もいろいろだ。今回のAQUOS「4T-C50FN2」は、倍速液晶に加えて低反射のN-Blackパネルを採用。テレビとしての基本性能にも注目したいモデルだ。

①倍速液晶とN-Blackパネル

倍速液晶を搭載するほか、低反射のN-Blackパネルを採用。AI高画質にも対応し、映像の見やすさに配慮した仕様となっている。4K解像度にも対応し、高精細な映像を楽しめる。

②ネット動画対応

YouTubeやNetflix、Prime Videoなど多彩な動画配信サービスに対応。テレビ放送だけでなくネット動画も楽しめる。リモコンには動画配信サービスのダイレクトボタンを備える。

③回転式スタンド採用

左右30度の回転に対応したスタンドを採用。視聴位置に合わせて画面の向きを調整できるほか、Dolby Atmos対応の2.1chスピーカーも備える。最大出力35Wの音響システムを搭載する。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！