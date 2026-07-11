Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第216回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
【Amazonプライムデー】シャープ 50V型 AQUOS 4T-C50FN2 倍速液晶＆N-Blackパネル搭載 94,800円セール
2026年07月11日 10時20分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonタイムセール】シャープ 50V型4K液晶テレビ「AQUOS 4T-C50FN2」をチェック！
シャープの50V型4K液晶テレビ「AQUOS 4T-C50FN2」がAmazon「限定プライムセール」の対象に。参考価格138,001円のところ、31％オフの94,800円で販売中。
4Kテレビは選択肢が増えた一方で、選ぶ基準もいろいろだ。今回のAQUOS「4T-C50FN2」は、倍速液晶に加えて低反射のN-Blackパネルを採用。テレビとしての基本性能にも注目したいモデルだ。
①倍速液晶とN-Blackパネル
倍速液晶を搭載するほか、低反射のN-Blackパネルを採用。AI高画質にも対応し、映像の見やすさに配慮した仕様となっている。4K解像度にも対応し、高精細な映像を楽しめる。
②ネット動画対応
YouTubeやNetflix、Prime Videoなど多彩な動画配信サービスに対応。テレビ放送だけでなくネット動画も楽しめる。リモコンには動画配信サービスのダイレクトボタンを備える。
③回転式スタンド採用
左右30度の回転に対応したスタンドを採用。視聴位置に合わせて画面の向きを調整できるほか、Dolby Atmos対応の2.1chスピーカーも備える。最大出力35Wの音響システムを搭載する。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第230回
デジタル防災用品って、使う時に充電切れてる。乾電池でも使えるGENTOS LEDランタンが3980円 【Amazonプライムデー】
-
第226回
デジタル夏に最適！キーン『UNEEK II OT』は歩きやすさも抜群な頼れるサンダル
-
第225回
デジタル会議後の“あのまとめ作業”から解放。カード型AIレコーダー「Plaud Note」が22,000円に 【Amazonプライムデー】
-
第222回
デジタルAnkerのMagSafe対応3-in-1ワイヤレス充電器「Cube」でiPhone・Apple Watch・AirPods同時充電！コンパクト＆角度調整も◎
-
第213回
デジタル工事不要＆キャスター付き！上下オートルーバー搭載「QUADSスポットクーラー」がAmazonプライムデーで50％OFFの25,800円に
-
第212回
デジタルち運びラクラク！Jackery 288Whポータブル電源『300D』がAmazonプライムデーで25％オフ18,675円
-
第197回
デジタル雨の日の正解はこれ。ゴアテックス搭載ミズノの高機能スニーカーが狙い目 【Amazonプライムデー】
-
第192回
デジタル台風時期の雨・泥はね対策に必携！靴・バッグ用防水スプレー「アメダス」｜Amazonプライムデー割引情報付き
-
第185回
デジタル65型の大画面TV！ 動きの速いシーンもなめらか、倍速液晶REGZAが15万円台 【Amazonプライムデー】
-
第184回
デジタルASUSの27型IPS液晶が12,300円！ “安いだけ”で終わらない120Hz仕様【Amazonプライムデー】
- この連載の一覧へ