8,000円台に！ Ankerの6-in-1充電ステーションがスマイル Sale 【Amazonプライムデー】

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonスマイル Sale】Anker Prime Charging Stationをチェック！

Ankerの「Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) 」がAmazonスマイル Saleに。参考価格14,990円のところ、40％オフの8,990円で販売中（７月１２日現在）。プライムデーセール対象ではないので、プライム会員でなくても購入可能だ。

スマホ、ノートPC、タブレット、イヤホンなど、充電が必要な機器が増えるほど、デスク周りのコンセントやUSB充電器は増えがちである。Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W)は、AC差込口とUSBポートをまとめた充電ステーションで、複数機器を1か所に集約しやすいのが特徴である。

USB-Cポートは最大140W出力に対応しており、対応するノートPCの充電にも使いやすい構成である。一方で、ワイヤレス充電機能やモバイルバッテリー機能は搭載していないため、持ち歩き用というよりはデスクやベッドサイドなどに据え置いて使う製品として考えると選びやすい。

①電源まわりを1台にまとめやすい

AC差込口×2、USB-C×2、USB-A×2を備えた6-in-1構成。ノートPC用充電器やスマホ用充電器を別々に並べるより、デスク上の充電環境を1ヵ所に寄せやすい。

②ノートPCまで含めて使いやすい140W対応

USB-Cは最大140W出力に対応。スマホ向け充電器では足りなくなってきた人でも、ノートPCまで含めた充電環境を作りやすい。ノートPCまでまとめて充電したい人には気になる構成だ。

③出力表示で“今の状態”を確認しやすい

前面ディスプレイでリアルタイムに出力を確認できる。複数機器を同時に充電していると、「今どれくらい使っているのか」が分かりにくくなるが、数字で見えるので状況を把握しやすい。購入時に確認しておきたいのは、用途と設置場所である。本製品はAC差込口×2、USB-C×2、USB-A×2の6-in-1構成で、デスク周りの充電機器を減らしたい人に向いたモデルである。USB-Cは最大140W出力に対応するが、接続する機器やケーブル側も対応している必要がある。

また、商品ページには新モデルとして8-in-1／240Wモデルも表示されている。より多くのUSB-Cポートや高出力を求めるなら新モデルも比較対象になるが、価格を抑えて電源タップとUSB充電器をまとめたいなら、セール中の6-in-1モデルはチェックしておきたい選択肢である。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！