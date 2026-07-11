夏に最適！キーン『UNEEK II OT』は歩きやすさも抜群な頼れるサンダル

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

キーンのUNEEK（ユニーク） II OTが、Amazonにて38%OFFの9538円で販売されています！（７月１１日現在）

UNEEK II OTは、ひと言でいえば「サンダルなのに、靴っぽく歩けるやつ」です。見た目はコードを編み込んだような独特デザインで、初見では「これは……靴？ サンダル？ 網？」となりますが、それがまさに売り。普通のサンダルより足を包む感じがありつつ、つま先はオープンなので、夏の足元にちゃんと風が通ります。

“2本のコード”構造により、足の動きに合わせてフィットするのが特徴です。靴ひもを毎回きっちり結ぶタイプではなく、バンジーコードとトグルでサッと調整できるので、玄関でモタモタしにくいのもありがたいところ。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

UNEEK II OTの特徴

サンダルなのにスニーカーっぽい安心感

オープントゥの涼しさを持ちながら、足全体をコードで包むような構造になっています。普通のビーチサンダルよりホールド感があり、街歩きにも使いやすいのが魅力です。サンダルの気軽さと、スニーカーの歩きやすさのいいとこ取りを狙った一足です。

かかとを倒して履ける2WAY仕様

ヒール部分を倒せば、スライドサンダルのようにサッと履けるのもUNEEK II OTのポイントです。外出時はきちんと、家の近所ではラフに、という使い分けができます。

もちろん履きやすさにも配慮

発泡素材使用のアーチサポートを備えた取り外し可能なインソール、快適な履き心地のマイクロファイバーライニング、高いグリップ性を発揮するラバーアウトソールも特徴です。

まとめ：サンダルなのに歩きやすいってズルい

UNEEK II OTをおすすめしたいのは、「夏はサンダルでラクしたいけど、たくさん歩くには不安」という人です。サッと履けるけれども安定感があり、長時間の歩行でも安心感があります。

濡れてしまってもすぐ乾くところや、服は普通でも「なんか洒落てる人」っぽく見える点もポイント。

かかと部分を倒してスライドサンダルのようにも履けるコンバーチブル仕様なのも便利です。しっかり歩きたいときはかかとを立てて、近所の買い物やゴミ出し、宿やキャンプ場での移動ならサッとつっかける。夏、最高に楽に履けるシューズです。

なお、サイズによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！