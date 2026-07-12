ASUSの14型ノートPC『Vivobook 14 M1407KA』がAmazonプライムデーに登場！ AMD Ryzen AI 5 330搭載のCopilot+ PCで、Microsoft 365 Personal 24か月版も付属。159,800円で提供中です。

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonタイムセール】ASUS 14型ノートPC「Vivobook 14 M1407KA」をチェック！

ASUSの14型ノートPC「Vivobook 14 M1407KA」がAmazonプライムデーセール対象に。参考価格189,800円のところ、16％オフの159,800円で販売中（７月１２日現在）。

6月上旬のタイムセールでは179,800円だったので、よりお得になった！

10万円前後でも日常用途には十分なノートPCが買える時代になった。それでもAI機能やOffice環境までまとめてそろえたいなら、もう少し上の価格帯も見ておきたい。今回セール中のASUS「Vivobook 14 M1407KA」は、Copilot+ PC対応に加え、Microsoft 365 Personal（24カ月版）も搭載したモデルだ。仕事や学習用途まで1台でこなしたい人ならチェックしておきたい。

①Copilot+ PCとMicrosoft 365搭載

AMD Ryzen AI 5 330と最大50TOPSのNPUを搭載したCopilot+ PC。16GB DDR5メモリと512GB SSDを備え、Microsoft 365 Personal（24カ月版）も搭載する。AI機能とOffice環境をまとめた構成が特徴だ。

②14型16:10液晶と豊富な端子

1920×1200ドット表示の14型ノングレア液晶を採用。USB Type-C×2、USB Type-A×2、HDMIを備え、Type-C経由の映像出力や給電にも対応。周辺機器や外部ディスプレイを接続するための端子を一通り備える。

③顔認証対応カメラと保証

Windows Hello対応のIRカメラやプライバシーシャッターを搭載。Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3にも対応する。購入後30日以内の製品登録で、12カ月のASUSあんしん保証も付帯する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen AI 5 330

【メモリー】16GB DDR5

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】14型（1920×1200）

【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）

【重量】約1.54kg

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！