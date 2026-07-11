Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第231回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
ゲーミングPCの新定番！RTX 5050モデル『Cyborg 15』がAmazonで18万円台
2026年07月11日 21時30分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonスマイルセール】MSI ゲーミングノートPC「Cyborg 15（B13WEKG-1182JP）」をチェック！
MSIのゲーミングノートPC「Cyborg 15（B13WEKG-1182JP）」がAmazonスマイルセール対象。過去価格224,800円のところ、16％オフの189,800円で販売中（7月11日現在）。
（※6月2日には「過去価格224,800円のところ、11％オフの199,800円」で販売）
「Cyborg 15」はAmazon限定のRTX 5050モデルで、Core i7-13620Hや16GBメモリ、リフレッシュレート144Hz対応ディスプレイを搭載する。価格は19万円台だ。
①144Hzで滑らかな映像表示
15.6型フルHDディスプレイはリフレッシュレート144Hz駆動に対応。FPSやバトロワ系ゲームでも映像がカクつきにくく、視点移動の多いシーンでも敵や周囲の動きを追いやすい。普段使いでもスクロール時の表示が滑らかだ。
②Amazon限定RTX 5050モデル
Amazon限定モデルとしてGeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載。Core i7-13620Hや16GBメモリも組み合わせた構成。USB3.2 Gen2 Type-Cは映像出力やUSB PDにも対応する。
③サイバーパンク風デザインを採用
半透明素材や独特の曲線模様を使った本体デザインも特徴。RGBバックライト付きキーボードも搭載し、サイバーパンク風の世界観を演出している。Wi-Fi 6Eや有線LANも備える。
製品スペック
【CPU】Core i7-13620H
【GPU】GeForce RTX 5050 Laptop GPU
【メモリ】16GB DDR5
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】15.6型フルHD、リフレッシュレート144Hz
【無線】Wi-Fi 6E
【OS】Windows 11 Home
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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