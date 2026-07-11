Core i7＆32GBメモリ、1TB SSD！16型大画面WUXGAディスプレーのFMVノートPCが21万円台に

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonプライムデーセール】FMV 16型ノートPC「Note A WA3-K3（AZ_WA3K3_Z941 K1TD0012JP）」をチェック！

FMVの16型ノートPC「Note A WA3-K3（AZ_WA3K3_Z941 K1TD0012JP）」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格233,900円のところ、7％オフの216,600円で販売中。

10万円台でもノートPCは買えるが、メモリ16GB＆SSD 512GBあたりが主流。32GBメモリや1TB SSDを搭載した上位構成になると、一気に価格帯が上がる。

富士通FMVの「Note A WA3-K3」は、Core i7、32GBメモリ、1TB SSDを搭載しながら、現在21万円台で購入できる16型ノートPC。3年保証も備え、据え置き中心で長く使うメインPCとしても存在感のある1台だ。

①縦に広く表示できる16型ディスプレー

16型WUXGAディスプレーを搭載。前モデル比で約11％サイズアップした大画面に加え、高輝度液晶も採用する。テンキー付きキーボードも備え、据え置き中心の作業とも相性がいい。

②有線LANやSDカードもまとめて使える

USB Type-CやUSB Type-A、HDMIに加え、有線LANやSDカードスロットも備える。付属ACアダプターもUSB Type-Cを採用し、机まわりを整理しやすい。マウスや外部ディスプレー、SDカードなどもそのまま接続できる。

③スーパーマルチドライブ搭載

教材DVDの読み込みや古いデータの確認などにも使えるスーパーマルチドライブを内蔵。最近のノートPCでは外付け化されることも多いが、本機は本体へ内蔵している。さらに物理シャッター付きWebカメラやCopilotキーも備える。

製品スペック

【CPU】Core i7-1355U

【メモリ】32GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレー】16型 WUXGA（1920×1200）

【光学ドライブ】スーパーマルチドライブ

【保証】3年保証

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！