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Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第213回

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

工事不要＆キャスター付き！上下オートルーバー搭載「QUADSスポットクーラー」がAmazonプライムデーで50％OFFの25,800円に

2026年07月10日 21時50分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

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Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
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【Amazonプライム会員価格】QUADS スポットクーラーをチェック！

　QUADSのスポットクーラーがAmazonプライムデーセールの割引対象に。参考価格51,480円のところ、50％オフの25,800円で販売中。

　エアコンを設置したくても、工事や設置場所の都合で難しいケースは少なくない。そんなときに選択肢となるのがスポットクーラーだ。今回のQUADS製スポットクーラーは、上下オートルーバーを搭載するほか、冷風・除湿・送風モードを備えるモデル。工事不要で導入できる点も特徴となる。

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①上下オートルーバーで広範囲に送風

　スポットクーラーでは珍しい上下オートルーバーを搭載。自動スイングによって広範囲に送風できる。左右ルーバーは手動調整に対応し、設置場所や使い方に合わせて風向きを変更可能。冷房能力は50Hz時2.0kW、60Hz時2.3kWで、約6〜9畳の部屋に対応する。

②冷風・除湿・送風の3モードに対応

　冷風だけでなく、除湿や送風モードも搭載。季節や用途に応じて使い分けられるのが特徴だ。除湿能力は最大約19L/日で、湿気が気になる時期にも活躍。室温設定機能や1〜24時間（1時間刻み）のオン／オフタイマーも備えている。

③工事不要で導入できる

　付属の窓パネルと排気ホースを使って設置できる工事不要モデル。キャスター付きのため部屋間の移動もしやすい。本体サイズは約29×29.5×69.5cm、重量は約19kg。リモコンも付属する。

アマゾンでQUADS スポットクーラーを入手

・商品名：スポットクーラー
・メーカー名：QUADS

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Amazonプライム会員がトクする一週間！

　Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

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　また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

ポイントアップキャンペーンにエントリー

　Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！

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