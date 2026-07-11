AnkerのMagSafe対応3-in-1ワイヤレス充電器「Cube」でiPhone・Apple Watch・AirPods同時充電！コンパクト＆角度調整も◎

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonタイムセール】Anker ワイヤレス充電器「3-in-1 Cube with MagSafe」をチェック！

Ankerのワイヤレス充電器「3-in-1 Cube with MagSafe」がAmazonで割引対象。参考価格19,800円のところ、タイムセールとして44％オフの10,990円で販売中（７月１１日現在）。

iPhoneにApple Watch、ワイヤレスイヤホン。毎日使う機器が増えるにつれ、充電器やケーブルも少しずつ増えていく。デスクやベッドサイドをできるだけすっきり使いたい人には気になる製品だ。

①約6cm四方のコンパクト設計

約6cm四方のコンパクト設計を採用。MagSafe対応のワイヤレス充電器、Apple Watch用充電器、ワイヤレスイヤホン向け充電パッドを1つにまとめており、旅行や出張へ持ち運ぶ際も荷物を減らせる。重さも約410gと軽い。

②MagSafe対応の角度調整機能

MagSafe対応で、iPhoneを吸着させればOK。縦向きは30〜60度、横向きは360度の角度調整に対応しており、見やすい位置へ調整できるフリーアングル仕様。充電中もiPhoneの画面を確認しやすい。

③Apple Watch急速充電対応

Apple Watch用充電モジュールを採用し、Apple Watch Series 7にも急速充電が可能。iPhone、Apple Watch、ワイヤレスイヤホンの充電に対応する。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！