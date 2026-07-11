防災用品って、使う時に充電切れてる。乾電池でも使えるGENTOS LEDランタンが3980円 【Amazonプライムデー】

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonで割引中】GENTOS（ジェントス）LEDランタン「EX-450H」をチェック！

GENTOSのLEDランタン「EX-450H」がAmazonで割引対象。参考価格9,878円のところ、60％オフの3,980円で販売中（7月11日現在）。

防災用にライトを置いていても、いざ使おうとした時に充電が切れていた、というのは意外とありがちだ。モバイルバッテリーや充電式ライトは便利だが、“普段使わない物”ほど放置されやすい。だからこそ、専用充電池だけでなく乾電池でも動くランタンは、停電用として1台あるとかなり心強い。

①充電池＋乾電池の2WAY対応

専用リチウムポリマー充電池に加え、単1形アルカリ電池3本にも対応。USB充電式ランタンとして普段使いしながら、停電時は乾電池でも使用できる。白色 強モードでは最大1100ルーメン、約4時間点灯に対応する。

②白色・昼白色・暖色の3色切替

白色・昼白色・暖色の3色調色と無段階調光に対応。暖色光量がランダムに変化する「キャンドルモード」も搭載する。さらに、カバー全体が発光する「シャドーレストップカバー」を採用。影ができにくい点も特徴だ。

③IP66準拠の耐塵・耐水仕様

IP66準拠の耐塵・耐水性能に加え、1m落下耐久にも対応。逆さまに吊るせるビルトインフックのほかハンガーフックも付属。本体サイズは約直径106.9×高さ195.3mm、重量は約642g。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！