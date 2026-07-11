会議後の“あのまとめ作業”から解放。カード型AIレコーダー「Plaud Note」が22,000円に 【Amazonプライムデー】

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonで割引中】Plaud カード型AIレコーダー「Plaud Note AIボイスレコーダー」をチェック！

Plaudのカード型AIレコーダー「Plaud Note AIボイスレコーダー」がAmazonプライムデーセールに登場。過去価格27,500円のところ、20％オフの22,000円で販売中（７月１１日現在）。

会議って、その場より“終わった後”の方が面倒だったりする。録音データを聞き返しながら議事録をまとめる。要点を抜き出す。ToDoを整理する。結局、メモ整理だけでかなり時間を持っていかれることも多い。

「Plaud Note」は、自動文字起こしやAI要約、ToDo生成などに対応したカード型AIレコーダー。録音から文字起こし、要約まで一つの流れで扱える。

①デュアルモード録音と112言語文字起こし

通話録音モードと対面録音モードを切り替え可能。VPU骨伝導技術やAIノイズキャンセリングも備え、3m先の音声も収音できる。文字起こしは112言語へ対応し、発言者ラベルで「誰が何を話したか」を明確に表示する。

②AI要約・ToDo生成・マルチモーダル入力

GPT-5.2やClaude 4.6、Gemini 3.1 Proなどを活用し、会議内容のAI要約やToDo生成へ対応。録音中の重要場面をハイライトできるほか、写真やテキストを追加しながら記録できる。

③厚さ2.99mmカード型＆Web会議対応

厚さ約2.99mm・約30gのカードサイズ設計を採用。付属マグネットケースでスマホ背面へ装着でき、ZoomやTeams、Google Meetとも連携可能。最大30時間連続録音や無制限クラウド保存にも対応する。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！