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Amazonセール情報大紹介！ 第2010回

Ankerの6-in-1充電ステーションが4千円台！USB-C最大67Wでデスク周りもすっきり

2026年07月09日 11時30分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

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Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W) (USBタップ 電源タップ AC差込口 2口 USB-C 2ポート USB-A 2ポート 延長コード 1.5m) 【PSE技術基準適合】MacBook PD対応 Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

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Anker 充電ステーション「Nano Charging Station（6-in-1, 67W）」をチェック！

　Ankerの充電ステーション「Nano Charging Station（6-in-1, 67W）」がAmazonでタイムセールに。参考価格6,990円のところ、29%オフの4,990円で販売中だ。

　デスク周りでスマートフォン、タブレット、ノートPC、イヤホンなどを同時に使っていると、充電器や電源タップが増えて配線が散らかりやすい。本製品は、AC差込口とUSB-C／USB-Aポートを1台にまとめられるため、机上やベッドサイドの充電環境を整理したい人に向いたモデルである。

　USB充電器と電源タップを別々に用意すると、出張先や旅行先で荷物が増えがちである。本製品は約19mmの薄型設計で、AC差込口とUSBポートをまとめて使えるのが特徴だ。ただし、USB-C単ポート最大67W出力は単独使用時の仕様であり、複数機器を同時充電する際は出力配分に注意したい。

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コンセントとUSBポートを1台にまとめた構成

　AC差込口×2、USB-C×2、USB-A×2を備えた6-in-1の充電ステーション。スマートフォンやタブレットなどのUSB機器に加え、ACコンセントを使う機器も接続できる。電源タップとUSB充電器を別々に用意する必要がなく、1台でまとめて使える構成だ。

USB-C単ポートは最大67W出力

　USB-Cポートは単ポート使用時に最大67W出力に対応。スマートフォンやタブレットに加え、MacBookなどUSB-C充電に対応したノートPCの充電にも対応する。複数ポートを同時に使用する場合は出力が分配される。

厚さ約1.9cmの薄型設計

　本体は厚さ約1.9cmの薄型設計。正方形のコンパクトな形状で、デスクの上やベッドサイドにも置きやすいサイズだ。電源コードは約1.5mで、コンセントから少し離れた場所にも設置できる。

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　本体重量はケーブル込みで約298gと、一般的な小型USB充電器よりは存在感がある。一方で、AC差込口とUSBポートをまとめられるため、デスク周りやホテルのコンセント不足対策として便利な構成である。ケーブルは別売りなので、使用する機器に合わせたUSB-CケーブルやLightningケーブルを用意しておきたい。

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