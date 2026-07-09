Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第120回
B.V.D.のボクサーパンツが半額。ヨレヨレの下着、もう履かんでええでしょう【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 16時00分更新
B.V.D. RT302S-3P
通常価格2970円→1475円（50％オフ）
パンツ買うならB.V.D.がオススメです。今なら3枚組ボクサーブリーフが通常価格2970円から1495円引きの1475円。
前あき仕様のボクサーブリーフ。綿とポリエステルの混紡素材を使い、綿らしいやわらかさにポリエステルの吸水速乾性を加えたモデルです。汗を吸って外側へ逃がしやすく、洗濯後に乾きやすいのが便利。オールシーズン使いやすい1枚です。
3枚組なので、買ったその日からローテーションに入れやすいのもポイント。衣装ケースの隅でしわだらけになっている、ヨレヨレのパンツはセールで更新してあげましょう。
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